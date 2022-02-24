Захарова: МИД РФ предоставил видеосвидетельства заверений Запада о нерасширении НАТО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская сторона обратила внимание на наличие видеозаписей 1990 года, которые свидетельствуют о заверениях Запада по нерасширению НАТО на восток. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК в четверг.

"Помимо этого материала, который был из британских архивов опубликован в немецких СМИ, мы же еще привели видеосвидетельства. Ведь мы же знаем, что те, кто не верит - не верит до конца. Но мы дали видеосвительство. Опять же, немецкий канал, который представил в эфире архивные документы 1990 года, на которых министр иностранных дел Германии вместе с американским коллегой на камеру сами заявляют относительно того, что даны были заверения партнерам из Советского Союза, нашей страны, относительно нерасширения НАТО. Этот видеофрагмент опубликован у нас в социальных сетях", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что представители Запада все знают об этих обязательствах, но просто "не хотят это реализовывать". "Нельзя этого не знать. Это все давным-давно стало подтвержденной историей международных отношений", - заключила Захарова.

Издание Der Spiegel 18 февраля сообщило со ссылкой на архивные документы, что западные страны действительно обещали руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на восток. По его информации, первоначально этот документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. На минувшей неделе российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ.