Посол России объяснил главе МИД Британии, что привело к военной операции на Украине

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин объявил главе МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, что переговоры по деэскалации вокруг Украины завело в тупик нежелание НАТО обсуждать гарантии по безопасности.

"Госсекретарю (глава МИД - прим. ТАСС) было подробно объяснено, что нежелание стран НАТО, включая Великобританию, обсуждать с российской стороной гарантии безопасности в сочетании с отказом Украины от выполнения Минских соглашений завели дипломатические усилия в тупик", - сообщили корр. ТАСС в посольстве по итогам посещения Келиным Форин оффиса.

"На этом фоне все более агрессивные действия украинских вооруженных сил (ВСУ) и реальная угроза нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики не оставляют нам иного выбора, кроме как откликнуться на их просьбу о помощи", - добавил дипломат.