Захарова: Россия направила всем странам материалы о массовых захоронениях в Донбассе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия после того, как отправила США и ФРГ подборку материалов о массовых захоронениях и бесчинствах, которые происходили в Донбассе, передала эти данные и всем остальным странам. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RTVI .

"Потом мы [материалы] разослали вообще всем странам. И мы будем рассылать дальше, чтобы они понимали, что было восемь лет в центре Европы", - сказала она.

Ранее на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. Позже, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Шольц заявил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации в Донбассе, и назвал подобные заявления "смешными". Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) также заявил, что заявления РФ о геноциде в Донбассе неверные и оскорбительные.

Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.