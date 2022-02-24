Мишустин заявил, что Россия дорожит дружбой и братскими отношениями с Казахстаном

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Казахстаном, с которым у нее много направлений для развития сотрудничества.

"Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничествам с Казахстаном, наши страны связывают особые братские отношения. У нас очень содержательная двусторонняя повестка, есть большие возможности для работы по абсолютно всем направлениям", - сказал Мишустин в четверг на встрече с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

По словам главы кабмина РФ, двусторонний диалог по линии правительств "набрал очень хорошую динамику", активно работают вице-премьеры и руководители ведомств, идет содержательная подготовка предстоящего очередного заседания межправкомиссии.

"Хочу с удовлетворением отметить, что торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно успешно", - подчеркнул Мишустин. В этой связи он указал на рекордный за всю историю рост товарооборота в 2021 году. Кроме того, страны рассматривают такие области совместной работы, как зеленая энергетика, мирный атом. Имеется потенциал для кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, перечислил российский премьер.

Отдельно он отметил достижения в инвестиционном сотрудничестве. По словам Мишустина, российский бизнес участвует более чем в 30 крупных проектах в Казахстане и количество этих проектов расширяется. Основу для запуска новых инициатив создает межправительственная комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы.

Сотрудничество в ЕАЭС

Россия и Казахстан долго и плодотворно работают в Евразийском экономическом союзе, подчеркнул российский премьер. "Стало хорошей, доброй традицией, что мы начинаем год со встречи в Казахстане. Убежден, что встреча глав правительств станет еще одним символом поддержки руководства Казахстана со стороны государств евразийской пятерки", - обратил внимание Мишустин.

Отдельно он поблагодарил своего коллегу за теплый прием российской делегации в Нур-Султане. "Еще раз, теперь уже лично, [хочу] поздравить вас с назначением на пост председателя правительства. Уверен абсолютно, что ваш большой опыт государственной деятельности позволит вам решать все масштабные задачи, которые стоят перед правительством Казахстана", - заключил российский премьер.