Лавров информировал главу МИД Катара о специальной операции РФ на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора информировал катарского коллегу Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани о ходе российской специальной операции по защите Донбасса.

"Сергей Лавров подробно проинформировал о реализации решения президента Российской Федерации Владимира Путина - в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик в ответ на обращение их глав и с санкции Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - о специальной военной операции с целью защиты людей, включая сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса", - говорится в тексте.

Министры также обсудили вопросы укрепления многоплановых российско-катарских связей. "Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога, дальнейшее продвижение деловой кооперации и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено задачам обеспечения устойчивой положительной динамики двусторонней торговли", - указали в министерстве.

Стороны также сверили часы по ключевым аспектам ближневосточной проблематики с акцентом на необходимость скорейшего достижения политических развязок региональных конфликтных ситуаций.

Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.