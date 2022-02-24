Захарова: натаскивание нацистских боевиков на Украине для Запада стала рутиной

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Подготовка нацистских боевиков на территории Украины стала "рутиной" для военных инструкторов из стран НАТО. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"Воодушевление вот этих самых боевиков, людей, которые не имеют отношения к настоящей армии, которые всегда являлись представителями вот этих самых националистических батальонов "Азов", которые ходили с нацистскими нашивками, а потом стали частью вооруженных сил Украины, их натаскивали инструкторами из стран НАТО", - сказала она.

По словам дипломата, за последний год "это стало просто рутиной их партнерских отношений".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.