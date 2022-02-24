Путин и Моди обсудили по телефону операцию России по защите Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции".

"Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания", - сообщили в Кремле.

Там добавили, что лидеры также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели. Они условились о дальнейших контактах на различных уровнях.