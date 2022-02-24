Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию на Украине с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили в четверг по телефону ситуацию на Украине с акцентом на задачи международного гуманитарного содействия.

"Состоялось обсуждение гуманитарной ситуации в связи с последними событиями на Украине, предпринятыми Россией действиями в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Особое внимание было уделено задачам оказания международного гуманитарного содействия, в том числе со стороны ООН и ее специализированных агентств, гражданскому населению региона", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе Гриффитса.

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.