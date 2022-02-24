Чижов обсудил ситуацию на Украине с генсеком Европейской внешнеполитической службы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов и генсек внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино обсудили в четверг ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы Владимир Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а затем о проведении специальной военной операции на основании ст. 51 Устава ООН и договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами", - указали в дипведомстве.

Саннино в свою очередь сослался на выпущенное ранее в этот же день заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом "первичный" пакет односторонних рестриктивных мер. "Сообщил, что на <...> заседании Евросовета (саммите ЕС) ситуация на Украине и отношения Россия - ЕС станут предметом тщательного обсуждения с возможным принятием политического решения о введении дополнительных рестрикций", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с российской стороны был подчеркнут "нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер", которые "способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию" в отношениях России и Евросоюза. "Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - резюмировали в дипведомстве.

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.