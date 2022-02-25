Мишустин примет участие в расширенном заседании межправсовета ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в рамках визита в Казахстан примет участие в заседании расширенного состава Евразийского межправительственного совета.

Глава российского кабмина прибыл в Нур-Султан 24 февраля, в тот же день он принял участие в заседании узкого состава межправсовета. Кроме того, у Мишустина состоялись двусторонние встречи с коллегами из Казахстана и Киргизии Алиханом Смаиловым и Акылбеком Жапаровым. На них премьеры подводили итоги и обсуждали направления сотрудничества.

В частности, на переговорах с Смаиловым Мишустин высоко оценил двусторонние отношения РФ и Казахстана и отметил, что страны Запада предпринимают попытки разобщить страны. Глава российского кабмина указал, что нынешняя встреча в Нур-Султане нацелена на то, чтобы укреплять двусторонние интеграционные связи в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества в интересах обоих государств и народов. Кроме того, он заявил об увеличении производства российской вакцины от ковида "Спутник V" в Казахстане. Смаилов, в свою очередь, сообщил, что кабмин Казахстана готов всесторонне помогать развитию сотрудничества с РФ. Он выразил уверенность, что высокая динамика российско-казахстанского сотрудничества будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям.

На встрече с Жапаровым Мишустин заявил, что Россия дорожит стратегическим партнерством с Киргизией, которое основано на многовековой дружбе народов. Премьер республики в ответ заверил, что Киргизия также нацелена на дальнейшее укрепление отношений с Москвой. Страна всегда ощущала поддержку России, добавил он.

Повестка заседания

Как ранее пояснили в пресс-службе российского кабмина, на повестке дня Евразийского межправсовета - обсуждение текущего состояния, перспектив и направлений устойчивого экономического развития стран ЕАЭС. Премьеры рассмотрят и варианты подключения государств-наблюдателей, в частности Узбекистана, к участию в инициативах и проектах Евразийского экономического союза.

По итогам планируется подписание решений межправсовета ЕАЭС, предусматривающих дальнейшее развитие экономической интеграции.

Нынешнее заседание Евразийского межправительственного совета - тридцатое с начала работы ЕАЭС и первое в этом году. В 2021-м состоялись четыре таких заседания.

В целом на заседаниях межправсовета ЕАЭС рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного взаимодействия государств - членов объединения. В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Евразийский межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором и международными соглашениями в рамках Евразийского союза.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус наблюдателей в объединении. В 2022 году в органах Евразийского экономического союза председательствует Киргизия.