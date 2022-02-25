Дипмиссии России в Канаде работают в штатном режиме

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Канаде и российские генконсульства работают в штатном режиме на фоне введенных Оттавой против Москвы экономических санкций из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Посольство и генконсульства продолжают работу в нормальном режиме", - сказал он. Посол добавил, что в дипмиссии внимательно следят за развитием ситуации с канадскими санкциями.

Дипломат также сообщил, что в четверг у него состоялась встреча с главой канадского МИД Мелани Жоли, в ходе которой она высказала ему позицию Оттавы относительно ситуации на Украине. Ранее Степанов заявил ТАСС, что канадские санкции не останутся без ответа и Москва будет на них реагировать "в соответствии с принципом взаимности".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.