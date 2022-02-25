Чижов назвал "очень нехорошим прецедентом" включение в список санкций ЕС Захаровой

БРЮССЕЛЬ, 25 февраль. /ТАСС/. Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал "очень нехорошим прецедентом" включение в список санкций Евросоюза официального представителя МИД РФ Марии Захаровой за выполнение служебных обязанностей.

"Что касается содержания пакета ограничительных мер ЕС. Первый пакет так называемых санкций во многом имеет признаки формального подхода: взяли имена 351 депутата Госдумы и включили в списки ограничений. Что до индивидуальных мер, то там все тоже довольно странно. Вроде как это реакция на происходящее в Донбассе, но если вчитаться в формулировки, то в большинстве своем индивидуальные рестрикции приписаны к событиям в Крыму", - сказал он журналистам.

Он привел в пример и включение в список для введения ограничений официального представителя МИД России Мария Захарова. "Здесь речь идет, по сути, о первом случае, когда действующего дипломата подвергают рестрикциям за выполнение служебных обязанностей. Это очень нехороший прецедент", - считает постпред.

Чижов считает, что в Брюсселе понимают неизбежность ответа Москвы на санкции.

"Само понятие "санкции" - это достаточно строгий юридический термин. Вводить санкции уполномочен только СБ ООН. Все остальное - это односторонние рестриктивные меры, по определению нелегитимные. Разумеется, подобные действия без ответа с российской стороны не останутся. Думаю, понимание его неизбежности есть и у наших партнеров", - сказал он.

Он не стал уточнять, какими могут быть российские ответные меры. "Во всяком случае реакция российской стороны должна быть и будет адекватной", - сказал он.

"Что касается оперативности нашего ответа, то, я думаю, это не тот случай, когда нужно мериться скоростью. А вот произведенным эффектом, наверное, можно. Хотя в очередной раз подчеркну: это не наш выбор", - заключил постпред.

О работе постпредства

Постпредство России при Евросоюзе работает в штатном режиме, сказал Чижов.

Чижов в четверг провел беседу с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино, на которой обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли у него дополнительные встречи с представителями ЕС, Чижов сказал: "Посмотрим. Так или иначе есть понимание, во всяком случае с нашей стороны, о необходимости держать каналы коммуникации открытыми".

"Постпредство России при ЕС работает в штатном режиме, только с усиленной энергией. Хотя и в непростых условиях: уже прошло несколько пикетов около одного из наших зданий. По этому поводу мы, разумеется, находимся в контакте с местными властями, в том числе с полицией. Будем надеяться, что они не допустят эксцессов. <...> Пока обходилось без серьезных инцидентов", - рассказал он.

Чижов добавил, что протестуют люди с украинскими флагами и "разного рода неприличными лозунгами".