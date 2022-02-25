Мишустин: укрепление интеграции РФ и Белоруссии станет лучшим ответом на санкции Запада

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Укрепление интеграции в рамках Союзного государства станет лучшим ответом России и Белоруссии на санкции Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Нур-Султане на полях межправсовета ЕАЭС.

"В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений и заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые совместные проекты. Это позволит сформировать общее экономическое, социальное пространство в интересах, в первую очередь, граждан наших стран. И, наверное, это станет лучшим ответом на, в том числе, незаконные санкции Запада в отношении России и Белоруссии", - сказал премьер РФ.

"Наша встреча в Нур-Султане нацелена на то, чтобы укреплять наши интеграционные связи в формате ЕврАзЭс, обеспечивать рост товарно-экономического сотрудничества в интересах народов наших государств. Ну и, конечно, это не всем нравится: страны Запада пытаются нас разобщить, помешать. Но здесь своим присутствием мы как раз в это сложное время говорим всем, что мы вместе. Оценки текущей ситуации подробно дал президент России, четко обозначил задачи нашей страны и характеристику сегодняшней ситуации", - сказал Мишустин.

Говоря о двухсторонних отношениях с Белоруссией, Мишустин подчеркнул, что Москва искренне дорожит "союзническими, братскими отношениями" с Минском. Он напомнил, что в 2021 году взаимный оборот двух государств вырос более чем на 34% и составил $38,5 млрд.

"Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии. У нас работает около 2 400 компаний с российским участием, и это число растет. Реализуются крупные совместные проекты. Очень важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса наших стран, запускать новые проекты. Успешно реализуется и проект строительства Белорусской АЭС. Здесь открываются новые возможности и в других сферах мирного атома. В первую очередь, я имею ввиду создание Центра ядерных исследований и технологий на базе российского исследовательского реактора", - сказал Мишустин.

Мишустин также попросил Головченко передать "привет и наилучшие пожелания" главе Белоруссии Александру Лукашенко от российского президента Владимира Путина и от себя лично.

Взаимодействие против "навязанных сложностей"

В свою очередь, Головченко, говоря о двусторонних связях, напомнил о постоянно действующей группе на уровне вице-премьеров, которая рассматривает актуальные вопросы взаимодействия, возникающих "часто и во многом в результате навязанных извне сложностей".

"И по большинству из них мы находим приемлемые и выгодные для нас решения. Вы сказали о товарообороте - это лучший результат за последние девять лет. И это все, несмотря на непрекращающиеся усиливающиеся нелигитимные санкции и иные нападки как на Беларусь, так и на Россию со стороны так называемого коллективного Запада. Поэтому то, как мы реагируем на это, является примером успешного партнерства и союзнических отношений, которые, в том числе, проверяются на деле и укрепляются в этой непростой обстановке", - сказал Головченко.

Он отметил ряд сложностей, "особенно для республики Беларусь, которая уже давно подвергается этому давлению". "Тем не менее хочу выразить признательность за конструктивный, братский подход к решению этих сложных вопросов, особенно в этот период, который, видимо, будет сложным для Союзного государства в целом: и для экономики Белоруссии, и для экономики России. Поэтому будет нелишним синхронизировать наши подходы к антисанкционным мероприятиям, предлагаю поговорить об этом", - сказал Головченко.