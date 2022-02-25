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Мишустин: страны ЕАЭС укрепляют сотрудничество, несмотря на внешнее давление Запада

Премьер-министр добавил, что страны ЕАЭС продолжат усовершенствовать общий рынок для свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Заседание Евразийского межправсовета в Нур-Султане показывает, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) укрепляют сотрудничество, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече глав правительств ЕАЭС в пятницу.

"Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - сказал председатель российского кабмина на заседании межправительственного совета ЕАЭС в расширенном составе.

Страны ЕАЭС продолжат усовершенствовать общий рынок для свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

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