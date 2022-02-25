Лавров встретится с первым замглавы МИД ДНР и главой МИД ЛНР 25 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра [иностранных дел] ДНР", - написала она в своем Telegram-канале.

Лавров на переговорах с представителями ДНР и ЛНР обсудит открытие посольств республик в Москве и российских дипмиссий в Донецке и Луганске.

"В ходе предстоящих переговоров в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества, предусмотренным упомянутыми договорами, - говорится в сообщении. - Особое внимание будет уделено вопросу открытия посольств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. С 22 февраля между Россией и республиками были установлены дипломатические отношения.