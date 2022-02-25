Посольство РФ в Латвии раскритиковало акт вандализма в отношении памятника освободителям

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в пятницу подвергло критике акт вандализма в отношении памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков и акцию в поддержку Украины у здания российского диппредставительства в республике.

"Рассматриваем стихийный митинг, прошедший 24 февраля у посольства России в Латвии, и совершенный акт вандализма в отношении памятника воинам - освободителям Риги и Латвии как звенья одной цепи. Российская Федерация примет это во внимание при выстраивании своих дальнейших отношений с властями Латвии", - указывает посольство РФ в своем Facebook.

Неизвестные осквернили в пятницу памятник советским воинам, облив его желтой и синей краской. На памятнике также появилась надпись на латышском языке "Слава Украине!". Кроме того, пользователь Twitter Виестурс Кавацс в пятницу опубликовал видео, на котором разбивает молотком монумент освободителям Риги. Государственная полиция Латвии сообщила, что проводит расследование в связи с инцидентами, зафиксированными около этого памятника.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.