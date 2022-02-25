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Лавров проведет переговоры с главой МИД ОАЭ 28 февраля

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России с 28 февраля по 1 марта примет участие в Совете ООН по правам человека

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян 28 февраля проведут переговоры в Москве. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 февраля состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, который посетит Москву с рабочим визитом", - сказала дипломат.

Также Захарова сообщила, что Лавров с 28 февраля по 1 марта примет участие в Совете ООН по правам человека. "Предполагается, что в период с 28 февраля по 1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Женеву, где он примет участие в сегменте высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит на конференции по разоружению", - сказала она.

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Лавров, Сергей ВикторовичОАЭРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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