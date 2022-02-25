Главу Нижегородской области переизбрали секретарем реготделения "Единой России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переизбран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает в пятницу пресс-служба партии.

"Такое решение принято сегодня, 25 февраля, на очередной конференции", - сказано в сообщении.

Выдвигая кандидатуру Никитина на должность секретаря, председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что партия в последние годы предметно занимается решением серьезных проблем." Несмотря на влияние пандемии, мы видим, что экономика региона развивается. Ее рост превышает среднероссийские показатели в 2-2,5 раза. Область преображается, становится привлекательной не только для жителей, но и туристов. В несколько раз вырос объем привлеченных в регион федеральных средств", - приводит пресс-служба слова Люлина.

Никитин в свою очередь подчеркнул, что сейчас "Единая Россия" является инициатором многих государственных программ и социально значимых проектов, направленных на достижение целей экономического развития. Среди приоритетных направлений деятельности глава региона выделил реализацию партийных проектов.

Глеб Никитин был избран секретарем регионального отделения партии в ноябре 2019 года.