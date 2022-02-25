Захарова: РФ направит "четкий сигнал" Западу в ответ на ограничения СМИ из России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа "нападки" на российские СМИ, работающие на Западе.

"Полагаем, что настало время направить в столицы государств, бесцеремонно атакующих российские средства массовой информации, журналистов, четкий и недвусмысленный сигнал о том, что такие нападки не останутся без предметной реакции", - сказала она на брифинге в пятницу.

РФ фиксирует попытки отдельных стран Запада воспользоваться истерией вокруг Украины, чтобы окончательно избавиться от российских СМИ.

Граждане Европы стали жертвой политики западных правительств по блокированию правдивой информации о событиях в Донбассе.