Лавров 2 марта примет участие в подготовке 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова 2 марта примет участие в первом заседании организованного комитета по подготовке и проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 2 марта состоится первое заседание организованного комитета по подготовке и проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала она.

По словам Захаровой, основные мероприятия пройдут в период с 19 по 30 июня в столице Республики Татарстан - Казани. "В ходе совещания, в частности, ожидается утверждение концепции ключевых событий 45-й сессии, включающих наряду с основными заседаниями, форум управляющих объектов всемирного наследия, молодежную модель комитета всемирного наследия, форум молодых специалистов в области всемирного наследия и тематическую детскую смену на базе детского лагеря "Орленок", - отметила дипломат.

Также официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия придает большое значение предстоящему заседанию. "Предполагается, что он [Комитет] соберет порядка 4 000 делегатов со всего мира, включая профильных министров, экспертов в области сохранения памяти, культуры и природы, дипломатов, общественных и политических деятелей, - добавила Захарова. - Особый статус казанской сессии подчеркивает тот факт, что она будет проходить в год 50-летия Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 года".