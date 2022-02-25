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Захарова сообщила, что решение о возможности контактов с Киевом было принято оперативно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Решение о возможности проведения контактов с Киевом и формирования делегаций в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского было принято оперативно. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма", - сказала она.

Захарова назвала фальсификациями попытки сравнивать бомбардировки НАТО Югославии и Украину
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