Толстой: без России никакой Совет Европы невозможен и не нужен

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совет Европы невозможен без России, возобновление диалога с РФ будет зависеть от него самого. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

По его словам, "Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен". "Потому что в нем не будет правды", - добавил он.

"Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - заверил Толстой.