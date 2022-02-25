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Толстой: без России никакой Совет Европы невозможен и не нужен

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совет Европы невозможен без России, возобновление диалога с РФ будет зависеть от него самого. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

По его словам, "Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен". "Потому что в нем не будет правды", - добавил он.

"Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - заверил Толстой.

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