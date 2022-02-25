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Военная операция на Украине

Глава ЕК сообщила о проведении переговоров с Байденом по Украине

По словам Урсулы фон дер Ляйен, получился хороший обмен мнениями

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о проведении хороших переговоров с президентом США Джо Байденом по ситуации на Украине. Об этом она в пятницу написала в Twitter.

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"[Провели] хороший обмен мнениями с [президентом США] Байденом по ситуации на Украине и о нашем совместном ответе по поддержке украинцев, а также усилению давления на Россию", - написала глава Еврокомиссии. Она также добавила, что президент России Владимир Путин "должен заплатить высокую цену за свою неоправданную войну".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны России, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

Утром 24 февраля Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Теги
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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