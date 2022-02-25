Глава СПЧ осудил действия украинских военных, прикрывающихся мирным населением

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев осудил попытки украинских военных прикрываться мирным населением и призвал международные организации обратить внимание на такие действия, которые должны рассматриваться как военные преступления.

Фадеев отметил, что в СПЧ вызывают беспокойство участившиеся сообщения о фактах размещения вооруженными силами Украины и националистическими батальонами военной техники и огневых систем непосредственно в жилых кварталах украинских городов, в том числе в плотной застройке и на крышах гражданских объектов.

"Хотели бы призвать международные организации, правозащитную общественность обратить пристальное внимание на подобные факты, которые могут рассматриваться не иначе как военные преступления и преступления против человечности. Все, призывающие к миру на Украине, к прекращению боевых действий ради спасения жизни людей, не должны оставаться в стороне и игнорировать военный произвол, происходящий при попустительстве официального Киева", - цитирует Фадеева телеграм-канал СПЧ.