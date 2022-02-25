Главу Архангельской области избрали секретарем реготделения "Единой России"

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского избрали секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Александр Цыбульский избран секретарем Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия". Такое решение принято в рамках первого этапа очередной конференции Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия". Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Цыбульского", - говорится в сообщении.

Исполнять полномочия секретаря Архангельского регионального отделения "Единой России" Цыбульский начал в декабре 2021 года.

Основой работы реготделения партии в новом политическом цикле глава обозначил выполнение региональной программы ускоренного социально-экономического развития Архангельской области "Вместе мы сильнее", которая стала частью народной программы "Единой России". "Этот документ родился как итог совместной работы в соавторстве с жителями Архангельской области, как ответ на запросы людей. Конечно, это "живой" документ и должен постоянно актуализироваться, соответствуя времени, нашим возможностям и насущным ожиданиям людей, - приводит пресс-служба слова Цыбульского. - Для реализации задач есть все необходимые инструменты и ресурсы: национальные и партийные проекты, стратегия развития Архангельской области, государственные и местные программы, поддержка федерального центра. При этом людям важно понимать, что будет сделано в их дворе, в их поселке. Наша задача - чтобы жители региона увидели конкретный результат и почувствовали позитивные изменения на себе".

На конференции утвердили отчет президиума регионального политического совета Архангельского регионального отделения партии и избрали новый состав региональных контрольной комиссии и политсовета, а также президиума политсовета.