Чижов: на Украине в будущем может быть создано правительство, дружественное к Донбассу

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил вероятность того, что на Украине появится новое правительство, которое проведет переговоры о мире с Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР). В то же время он отметил в пятницу в интервью европейскому новостному порталу Euroactiv, что не представляет, как республики Донбасса могли бы прийти к согласию с нынешним режимом в Киеве.

"На каком-то более позднем этапе возможное новое правительство в Киеве и власти в Донецке и Луганске могли бы договориться о проведении переговоров об установлении дружеских отношений", - сказал Чижов.

"И я не говорю, что минские соглашения в том виде, как они есть, могли бы быть применимы. Но они могут быть использованы как основа для дальнейших переговоров", - добавил российский постпред. Сейчас, однако, он не видит "никакой возможности того, что нынешний киевский режим сможет вести переговоры" с ДНР и ЛНР.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе президента Украины Владимира Зеленского, Чижов предположил, что "когда-нибудь тот окажется под трибуналом". Дипломат затруднился уточнить, какие обвинения могут быть предъявлены нынешнему главе украинского государства, но высказал мнение о том, что "разбираться с ними придется новым властям в Киеве".

При этом Чижов убежден, что действия украинских властей по отношению к населению Донбасса за последние восемь лет могут быть расценены как геноцид. По его мнению, они полностью подпадают под определение геноцида, зафиксированное в международном праве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.