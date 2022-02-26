Постпредство России при Совете Европы продолжает работу в обычном режиме

ПАРИЖ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Последнее решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) лишь ограничивает участие России в КМСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поэтому дипломаты в постоянном представительстве России при Совете Европы (СЕ) продолжают работу в обычном режиме. Об этом заявил корреспонденту ТАСС источник в российском постпредстве.

"Россия продолжает оставаться членом Совета Европы, судья в ЕСПЧ от РФ продолжит свою деятельность, также Россия продолжит работать во всех конвенционных органах СЕ. Согласно существующим правилам, приостановка права представительства, в отличие от исключения из организации, никак не влияет на статус диппредставительства. То есть постпредство в настоящий момент продолжит работать в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Предложение о немедленном исключении страны из организации, по его словам, обсуждалось на пятничном заседании КМСЕ, однако не нашло поддержки представителей большинства стран-участниц. В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать, почему участники пятничного заседания КМСЕ не прибегли к трехстороннему механизму реагирования на нарушение устава Совета Европы, согласованному в январе 2021 года, собеседник агентства ответил, что многомесячная процедура в рамках данного механизма была сочтена слишком долгой и мягкой в условиях продолжающихся боевых действий на Украине.

По части российских взносов в бюджет СЕ в организации пока исходят из того, что финансовые обязательства России сохраняются, до тех пор, пока она является ее участницей. До 1 июля, согласно регулирующим документам организации, Россия сможет внести ежегодный взнос без начисления штрафов за просрочку платежа, отметил собеседник агентства. "Взнос за 2022 год Россия не вносила", - уточнил он.

Ограничения в КМСЕ и ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы в пятницу принял решение о немедленной приостановке права представительства России в самом комитете и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Подобное ограничение России в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.