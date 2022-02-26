МИД заявил, что Казахстан может эвакуировать дипломатов из Киева после помощи согражданам

НУР-СУЛТАН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана не исключают, что дипломаты республики могут быть эвакуированы из украинской столицы, но прежде они должны оказать максимальное содействие находящимся на Украине казахстанцам. Об этом сообщил в субботу на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Этот вопрос задают с первых же дней - почему не эвакуируют наших дипломатов. А как будут спасать других граждан [Казахстана], если их первыми эвакуировать? Наши дипломаты до последнего будут работать там и будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам, а потом уже будет ставиться вопрос об их эвакуации", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в посольстве Казахстана в Киеве работают восемь дипломатов. "По ночам они спускаются в подвал. Вы же видите ситуацию в Киеве. Естественно, мы обращаемся к местным властям, чтобы они обеспечили безопасность, но это не всегда получается", - пояснил Смадияров.

Официальный представитель МИД также напомнил, что от граждан Казахстана поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации, на субботу был запланирован рейс компании "Эйр Астана" из польского города Катовице. Смадияров сообщил, что из-за большого скопления автомобилей на границе Украины и Польши граждане республики не могут оперативно добраться до места вылета, поэтому эвакуационный рейс, скорее всего, переносится на сутки. При этом он указал, что информации о пострадавших казахстанцах не поступало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.