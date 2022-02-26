В посольстве РФ в Лондоне сообщили о попытках блокировать работу его телефонов и почты

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестные предпринимают попытки помешать нормальной работе телефонов и электронной почты посольства России в Великобритании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в российском диппредставительстве.

"Предпринимаются попытки блокирования нормальной работы телефонов и электронной почты посольства и консульского отдела. Звонящие с оскорблениями и угрозами обрывают телефоны, в том числе экстренный, предназначенный для попавших в чрезвычайную ситуацию граждан РФ. У консульского отдела посольства проходят демонстрации. Количество участников в настоящий момент оцениваем примерно в 150 - 200 человек", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.