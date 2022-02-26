Посольство РФ осудило решение властей Молдавии заблокировать сайт российского СМИ

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Российское посольство назвало необъективным решение молдавских властей заблокировать работу сайта "Sputnik Молдова". Соответствующее заявление распространила в субботу пресс-служба дипломатического представительства.

"Считаем такие обвинения необъективными и политизированными. Решение принято на фоне появившихся со стороны отдельных общественных деятелей провокационных по своей сути призывов запретить работу российских СМИ в Республике Молдова", - говорится в нем.

"Целенаправленное административное ограничение работы российских средств массовой информации не способствует предоставлению населению республики объективных и альтернативных данных о происходящих в стране и мире в целом событиях, что, в свою очередь, ведет к опасному искажению у него восприятия реальной политической обстановки", - отметили в посольстве, напомнив о принципах свободы слова.

Распоряжение о мониторинге информационного пространства страны было отдано Комиссией по чрезвычайным ситуациям Молдавии. После этого Служба информации и безопасности Молдавии обвинила "Sputnik Молдова" в распространение информации, "призывающей к ненависти и войне".

Сегодня одна из крупнейших в стране политических организаций - Партия социалистов Республики Молдова обвинила проевропейское правительство в предвзятом отношении к российским СМИ.

Парламент Молдавии в пятницу ввел в республике чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В этот период комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться лица, представляющие угрозу общественному порядку, будет координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.