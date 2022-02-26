Грызлов: белорусы способны без подсказок и вмешательства извне определить свое будущее

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Белорусы обладает мудростью, чтобы без подсказок и вмешательства извне определиться, каким они видит свое будущее. Об этом заявил посол России в республике Борис Грызлов, который в субботу провел рабочую встречу с наблюдателями от СНГ на референдуме по изменениям и дополнениям в конституцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии.

"Именно для этого и существует процедура всенародного голосования, в ходе которого люди примут общее, открытое и легитимное решение, с которым в дальнейшем будут считаться в том числе и зарубежные партнеры, - сказал посол. - Народ Беларуси обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок и вмешательства извне определиться, каким он видит свое будущее".

Грызлов выразил надежду, что в результате конституционной реформы в республике будут созданы благоприятные условия для стабильного экономического роста и гражданского согласия на длительную перспективу. "Надежным фундаментом безопасности, развития, уверенности белорусов в завтрашнем дне является многоплановое сотрудничество с Россией", - отметил российский дипломат. Он напомнил, что мощный импульс двустороннему взаимодействию был дан в ходе встречи президентов двух стран в ноябре 2021 года в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

В ходе встречи Грызлов отметил, что обсуждение вопросов референдума началось в республике ещё в 2020 году, проведена серьезная подготовительная работа, многое сделано для консолидации общества и удовлетворения запроса его части на модернизацию политического устройства республики. "Факты свидетельствуют о том, что волеизъявление будет действительно массовым: по состоянию на 26 февраля за четыре дня досрочного голосования в референдуме уже приняли участие 34,28% от всех граждан, включенных в списки участников", - отметил он. Посол выразил уверенность что референдум пройдет в спокойной, конструктивной обстановке.

В мероприятии приняли представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания, МИД и ЦИК РФ, Постоянного представительства РФ при уставных и других органах СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Центрального исполнительного комитета Партии "Единая Россия", сотрудники российской дипмиссии.

С 22 февраля в республике проходит досрочное голосование на республиканском референдуме Досрочное голосование будет проходить до 26 февраля включительно. Основной день голосования - 27 февраля.