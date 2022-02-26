Депутат Думы: РФ взвешенно подошла к оценке своих сил при проведении операции на Украине

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы России имеют достаточный запас прочности для проведения операции на Украине, в Москве взвешенно подошли к оценке своих возможностей. Такое мнение в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" выразил бывший командующий ВДВ, Герой РФ депутат Госдумы Владимир Шаманов.

"У нас [сил] более чем достаточно. У нас есть запас прочности - и не маленький. Мы очень взвешенно подошли к оценке возможностей по достижению поставленной цели, и мы понимали, что аплодисменты не получим", - сказал он.

Экс-главком ВДВ заметил, что российские десантники обладают самыми современными средствами вооруженной борьбы. "Появились разведывательные батальоны, появилась бригада спецназа - это прообраз войск быстрого реагирования XXI века", - пояснил он.

По словам Шаманова, при проведении данной операции был учтен не только опыт, полученный ВС РФ в Сирии. "Там опыт учтен и пятидневной войны [2008 года], и, безусловно, там учтен опыт событий в Афганистане", - добавил депутат.

"Особенность этой спецоперации в ее деликатности. Мы, в отличие от нацистов, говорим, что мы одна идентичная славянская общность - это русские, украинцы и белорусы. У нас там родственники. У нас ни у кого нет злорадства, у нас, конечно, озабоченность - и за своих, и за своих тех", - подчеркнул Шаманов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.