Косачев заявил о высочайшем уровне организации голосования на референдуме в Белоруссии

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии организовано по самым высоким международным стандартам. Об этом в воскресенье заявил координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В том, что касается организации голосования, здесь, на этом участке, и на других участках, где мы сегодня уже побывали, можно говорить, что все организовано в соответствии с самыми высокими международными стандартами", - сказал он журналистам.

По словам Косачева, у избирателей есть все возможности, чтобы ознакомиться с текстом тех поправок, которые предлагаются к внесению в конституцию, получить соответствующий бюллетень и его заполнить. "Все разъяснительные материалы о том, как пользоваться бюллетенем, тоже имеются, - отметил он. - Пока, по состоянию на сейчас, никаких замечаний, никаких претензий к организации голосования у нашей миссии наблюдения не имеется".

Косачев обратил внимание, что на досрочном голосовании, которое завершилось в субботу, проголосовало почти 43% избирателей. "Это дает основание полагать, что необходимый минимум, который составляет 50% плюс один голос, очевидно, будет достигнут, и референдум состоится", - подчеркнул он.