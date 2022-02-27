Лавров изложил главе МИД Турции подходы России к проведению переговоров с Украиной

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу проинформировал коллегу о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции РФ и изложил ему подходы Москвы к переговорам с Киевом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Telegram-канале МИД РФ.

"Лавров проинформировал о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями", - сообщили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, турецкий министр обратился к Лаврову с просьбой о содействии в возвращении на родину находящихся на Украине турецких граждан, в ответ ему были даны заверения в том, что "все зависящее от российской стороны делается и будет делаться - при понимании, что ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей".

В министерстве указали, что в разговоре было подчеркнуто, что при выполнении поставленных задач демилитаризации и денацификации Украины "приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения". Министры условились о поддержании дальнейших контактов. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

О переговорах РФ и Украины

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.