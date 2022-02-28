Небензя отверг обвинения в неизбирательном применении Россией силы на Украине

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Заявления о якобы неизбирательном применении Россией силы на Украине, ударах по детским садам и больницам являются враньем и фейками. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сегодня на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население. Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом", - сказал он.