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Небензя отверг обвинения в неизбирательном применении Россией силы на Украине

Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население, отметил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Заявления о якобы неизбирательном применении Россией силы на Украине, ударах по детским садам и больницам являются враньем и фейками. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сегодня на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население. Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом", - сказал он.

Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
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