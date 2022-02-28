Косачев: референдум в Белоруссии соответствовал законам страны и международным стандартам

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии соответствовал национальному законодательству и международным обязательствам республики. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев.

"Состоявшийся 27 февраля республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь прошел при соблюдении прав и свобод участников референдума, соответствовал национальному законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь в электоральной сфере", - отметил Косачев.

По его словам, соблюдались "принципы тайного голосования, требования о недопустимости контроля за волеизъявлением избирателей, все имели равные права, чтобы проголосовать". "Да, наши наблюдатели фиксировали определенные недоработки технического характера, одним из самых серьезных, например, является отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Но ни одна из этих погрешностей не могла повлиять на исход голосования", - констатировал координатор группы наблюдателей от МПА СНГ.

В голосовании на состоявшемся в воскресенье республиканском референдуме о внесении поправок в Конституцию Белоруссии приняли участие 78,63% граждан, обладающих правом голоса. Более 80% проголосовавших белорусов поддержали внесение поправок в Конституцию Белоруссии.