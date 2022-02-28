Губернатор Ленобласти призвал коллег из европейских регионов сохранить народную дипломатию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который возглавляет российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, на внеочередном заседании бюро конгресса в понедельник призвал европейских коллег сохранить шанс для народной дипломатии в осложнившихся политических условиях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Мне сложнее всех вас выступать сегодня, потому что у вас консолидированная позиция, а моя позиция, конечно же, не будет совпадать с вашей. <...> Нам непросто сегодня общаться. <...> Но важно, что для нас, региональных и муниципальных руководителей, главная политика - это народная дипломатия. И я хотел бы, чтоб мы шанс для народной дипломатии сохранили", - привела пресс-служба слова Дрозденко.

В пресс-службе правительства Ленинградской области также отметили, что характер народной дипломатии носило и сотрудничество российского региона с землей Мекленбург - Передняя Померания, власти которой объявили в понедельник о прекращении связей с Россией, разрыве партнерских отношений с Ленинградской областью и роспуске фонда, изначально созданного в поддержку "Северного потока - 2".

"Наше соглашение о сотрудничестве с землей Германии никогда не носило политический характер и всегда осуществлялось в интересах жителей наших регионов. Считаем, что народная дипломатия на уровне регионов - путь преодоления противоречий и улучшения взаимопонимания на уровне государств", - говорится в комментарии пресс-службы.

Представители региона уточнили, что Ленинградская область еще не получала официальных уведомлений о приостановлении сотрудничества с землей Мекленбург - Передняя Померания. "В случае получения такого рода документов администрация их рассмотрит", - добавили в пресс-службе.

Контакты продолжаются

В администрации Санкт-Петербурга в понедельник получили уведомление от властей финского города Турку о "приостановлении на неопределенный срок текущей деятельности и планирования будущих совместных мероприятий между городами до тех пор, пока ситуация не позволит их возобновить".

При этом, как сообщила в понедельник ТАСС председатель правления Ассоциации международного сотрудничества города, директор Ассоциации сотрудничества со странами региона Балтийского моря "Норден" Маргарита Мудрак, организации народной дипломатии в регионе продолжают взаимодействие с иностранными партнерами из многих стран.

"Организации народной дипломатии в Санкт-Петербурге рассчитывают сохранить свои контакты и сотрудничество с зарубежными странами. У нас подтверждены планы на год, каждый день происходят какие-то события. Например, сегодня прошла онлайн-встреча с общественными организациями восьми балтийских государств, включая представителей Германии, Польши, Швеции, Норвегии, Литвы, Дании, Эстонии и Исландии, обсуждались вопросы экологии и прав человека, встреча была хорошей, без деструктивных вопросов", - сообщила она.

Также Мудрак рассказала, что во вторник в Петербурге открываются Дни Шотландии, развивается партнерство с Индией, Ираном.