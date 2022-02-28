Посол России в Канаде допустил возможность разрыва дипломатических каналов общения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация, при которой дипломатические каналы общения РФ и Канады будут разорваны, возможна из-за канадской политической конъюнктуры, однако в Оттаве понимают, что такой шаг не отвечал бы их интересам. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Канаде Олег Степанов в эфире телеканала "Россия-24".

"Надо понимать специфику канадских реалий. Если политический сигнал идет сверху, то мы можем оказаться в такой ситуации, когда, действительно, эти каналы будут разорваны, - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. - Но всегда МИД России, министр Сергей Викторович Лавров, все наши дипломаты всегда говорили, что дипломатия должна быть всепогодной. Но мы понимаем, конечно, что она подвержена политической конъюнктуре".

Степанов подчеркнул, что сейчас канал дипломатического общения РФ и Канады имеется. "Надо понимать, что канадская дипломатическая служба весьма профессиональна. Здесь работают люди, которые понимают, что обрубать диалог в кризисных ситуациях контрпродуктивно, это не отвечает интересам Канады. И с ними мы можем работать как профессионалы", - добавил он.

Ранее Канада приняла решение ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. В посольстве РФ подчеркнули, что этот "беспрецедентно недружественный и одновременно абсурдный шаг" не останется без ответа. До этого, 22 февраля, Канада и ряд других стран Запада ввели очередной пакет антироссийских санкций на фоне признания Москвой ДНР и ЛНР.