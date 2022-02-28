МИД России назвал саморазоблачением ЕС решение о поставках Киеву летальных вооружений

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.

"Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий", - отмечается в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля "решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным". "[Оно] знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения", - говорится в документе.

Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же "общей позиции" Совета ЕС "Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования" от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.

Жесткий ответ будет дан

Также в МИД отметили, что Евросоюз своими действиями в связи с ситуацией на Украине развеял миф о том, что его нелегитимные ограничения не направлены против российского народа. "Брюссельские функционеры, еще недавно изображавшие из себя "стратегического партнера" нашей страны, уже особо не таясь, говорят: намерены нанести России "максимальный ущерб", "ударить по болевым точкам", "всерьез уничтожить экономику" и "подавить экономический рост" страны", - констатировали в дипведомстве.

"Хотим заверить: не получится. Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз "под маской "миротворца" щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота", и "безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине".

"В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского "Комплекса мер", ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации", - отметили в МИД.

Главы МИД стран ЕС согласовали в воскресенье предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. Такие поставки будут, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, финансироваться Европейским фондом мира и осуществляться через Польшу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.