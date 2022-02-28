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Небензя: РФ изучает проект резолюции Франции в СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине

По словам постоянного представителя РФ при ООН, Россия имела достоверную информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия изучает французский проект резолюции СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы кратко посмотрели текст проекта французской резолюции, он еще не был формально представлен, это будет сделано сегодня постпредом Франции. Посмотрим", - сказал он.

По его словам, Россия имела достоверную информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса. "Вы все знаете, что мы много раз говорили, что не планируем военной операции в Донбассе, если украинские власти и военные не будут напрямую угрожать этим республикам. Именно это имело место, у нас была достоверная информация, что планировалась военная операция. Это был шаг, неизбежный в данных обстоятельствах", - сказал он.

Также он заявил, что реальная власть на Украине сосредоточена в руках радикалов, а не Зеленского. "Реальная власть на Украине, реальный политический вес сосредоточен в руках радикалов и неонацистов, которые игнорируют президента и обладают собственной повесткой", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
Военная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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