Постпред РФ назвал неправомерным решение не допустить Лаврова на сессию СПЧ ООН в Женеве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что пока возможность исключения России из комиссии по правам человека ООН не обсуждается.

"Пока об этом речи не идет, хотя любое развитие событий возможно", - сказал он в интервью газете "Известия".

Решение не допустить Лаврова на сессию СПЧ ООН в Женеве неправомерно и контрпродуктивно - постпред РФ.

Он добавил, что лишение любого государства участвовать в работе международных организаций и механизмов контрпродуктивно.

Ранее были приостановлены права России в Совете Европы. Приостановка РФ в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.