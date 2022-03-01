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Россия считает враждебным решение США выслать 12 дипломатов при ООН

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Россия расценивает объявление США 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата как враждебный выпад. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Данные действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. В очередной раз правительство США нарушило свои обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации, - подчеркнул посол, отвечая на вопрос СМИ. - Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны".

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