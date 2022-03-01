Посол РФ в Варшаве назвал безграничным распространение проукраинских настроений в Польше

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Безграничная накачка проукраинских настроений идет в информационной и политической сфере Польши. Об этом заявил во вторник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Сейчас общая атмосфера в Польше складывается таким образом, что идет совершенно безграничная накачка проукраинских настроений в политической и информационной сфере. Главный лозунг: необходимо во что бы то ни стало удержать Украину. С остальными проблемами, которых хватает в польско-украинских отношениях, будут разбираться потом. Главный враг - Россия. На это всем и строится", - сказал он.

Андреев отметил, что проукраинские настроения проявляются в маргинальном формате, а "подавляющая часть польских элит сейчас объединилась в антироссийском угаре".

При этом посол РФ в Польше подчеркнул, что, несмотря на присутствие определенных политических сил, которые к бандеровцам относятся достаточно непримиримо, мало "кто осмеливается задавать вопрос относительно того, а так ли безупречна киевская власть".

Митинги около посольства России в Польше регулярно затрудняют вход на его территорию, заявил Андреев. "Определенные сложности с доступом в посольство возникают, когда перед входом в посольство проходят достаточно многочисленные митинги, они случаются регулярно: если не каждый день, то через день", - сказал он.

Андреев добавил, что в настоящее время заявления Польши в адрес России достигли беспрецедентных высот. Но тем не менее, по его словам, полиция несет службу вокруг посольства и обеспечивает нормальный режим работы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.