Лавров и президент МККК обсудили по телефону решение гуманитарных проблем на Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер во вторник в ходе телефонного разговора обсудили решение гуманитарных проблем на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В рамках обмена мнениями по ситуации на Украине особое внимание уделено задачам решения гуманитарных проблем, - указали в министерстве. - Состоялся также обмен мнениями о дальнейшей роли МККК в Закавказье".

В дипведомстве добавили, что "стороны обсудили дальнейшее сотрудничество России с МККК, подтвердив нацеленность на развитие конструктивного и содержательного диалога по широкому спектру вопросов кризисного реагирования".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.