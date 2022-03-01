Чижов заявил, что санкции Запада против президента России не достигнут своей цели

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Санкции ЕС в отношении президента России Владимира Путина беспрецедентны и нелогичны, они не достигнут своей цели, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Это беспрецедентно, а также нелогично и трудно объяснить. Если цель этих санкций - повлиять на российскую государственную политику и интересы президента России, то это нелогично. Эти цели не будут достигнуты подобными символическими санкциями", - сказал он в эфире телеканала RT.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, включая президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова.