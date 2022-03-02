Министр торговли США пропустит речь Байдена в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо не присутствует во вторник вечером по соображениям безопасности на выступлении президента США Джо Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Об этом сообщил Белый дом.

Практика перевода одного из представителей американского руководства под надежную охрану за пределами Вашингтона на период выступления президента перед законодателями обеих палат Конгресса существует в США много лет. Она объясняется подготовкой к возможной "катастрофической атаке" или крупному ЧП в столице США во время выступления главы государства для сохранения вертикали власти. Обычно по этим же соображениям на выступлении американского лидера отсутствуют и некоторые законодатели. В прошлом году на первом обращении Байдена к Конгрессу из-за пандемии к такой практике не прибегали. Из-за соблюдения социальной дистанции на выступлении и так не присутствовал ряд членов кабинета президента.

На оглашении ежегодного послания главы вашингтонской администрации "О положении страны", в котором он обозначает приоритетные направления своей внешней и внутренней политики, присутствуют почти все члены кабинета, включая вице-президента Камалу Харрис, которая является председателем Сената, а также законодатели и члены Верховного суда США.

Согласно Конституции США, руководитель администрации обязан "время от времени предоставлять Конгрессу информацию о положении нации". Как правило, президенты используют послания для того, чтобы обозначить приоритетные направления своей внутренней и внешней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. При этом внешнеполитические вопросы, как правило, занимают не самое главное место в ежегодных посланиях глав государства.