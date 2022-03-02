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Военная операция на Украине

Позицию отдельных муниципальных депутатов Москвы по Украине призвали считать неофициальной

В Совете муниципальных образований сообщили, что для утверждения официальных заявлений необходимо проводить заседания советов депутатов и принимать решения большинством голосов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мнения отдельных муниципальных депутатов Москвы о спецоперации на Украине являются частными и не относятся к официальным решениям представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщили в среду ТАСС в столичном Совете муниципальных образований.

"Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления", - сказали в совете.

Там добавили, что для утверждения официальных заявлений необходимо проводить заседания советов депутатов и принимать решения большинством голосов от установленной численности. В совете также напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков и заведомо ложной информации.

Теги
Военная операция на Украине
Молния
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