Путин поприветствовал участников Форума молодежных инициатив России и Азербайджана

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает в высшей степени востребованным стремление участников первого Форума молодежных инициатив России и Азербайджана сотрудничать в процессах развития национальных экономик и отмечает, что мероприятие объединило талантливую и энергичную молодежь двух стран. Приветствие главы государства участникам и гостям форума опубликовано в среду на сайте Кремля.

"Ваш форум объединил на своей площадке талантливых, энергичных представителей авторитетных молодежных и общественных организаций, ученых, экспертов, деятелей культуры и образования двух стран. Ваше стремление активно участвовать в процессах развития национальных экономик, гуманитарной и социальной сфер, готовность к сотрудничеству и деловому общению в высшей степени востребованы", - говорится в послании Путина.

Российский лидер отметил, что форум проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений двух государств. "За прошедшее время они вышли на качественно новый уровень, что было закреплено в Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, которую мы с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым подписали на прошлой неделе во время его визита в Москву", - говорится в приветствии Путина.

Он выразил уверенность, что насыщенная программа форума и новые знакомства позволят его участникам "наладить практическое взаимодействие, направленное на поддержку социальной активности молодежи, укрепление профессиональных и личных контактов, успешно реализовать себя в различных областях деятельности - на научном поприще, в государственном управлении, волонтерстве и интернет-коммуникациях".

Форум проходит с 1 по 3 марта 2022 года в Азербайджане.