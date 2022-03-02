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Песков: сроки оглашения послания президента парламенту "чуть-чуть сдвигаются вправо"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "четких дат и не определялось"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сроки оглашения ежегодного послания президента РФ парламенту не определялись, но ясно, что они "чуть-чуть сдвинутся вправо", сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы никакие даты [оглашения послания] точно не объявляли. Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо. Но четких дат, собственно, и не определялось. Безусловно, оно состоится. О сроках мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин начал серию встреч по подготовке к посланию. Глава государства указал, что такое послание - это не просто "обещание коврижек", а демонстрация направления развития страны. Российский лидер также обратил внимание на важность решения задачи по повышению благосостояния граждан РФ.

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