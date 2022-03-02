Лавров заявил, что Зеленский стал русофобом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский взял власть под лозунгами мира, но в конечном итоге он пришел к таким же русофобским взглядам, как правительство его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и необходимости спасти человеческие жизни, не допускать смерти ни украинцев, ни русских. В конечном итоге он стал таким же русофобом, как правительство Петра Порошенко", - указал глава российского дипведомства.

Министр напомнил, что Зеленский называл людей в Донбассе "особями", премьер-министр страны при предшествующем президенте Арсений Яценюк звал их "нелюдями". "Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, вся нынешняя конъюнктура "сложилась в силу того, что Запад отказывался признавать за Российской Федерацией равные права в организации архитектуры европейской безопасности".

"Это подтверждается реакцией ведущих стран НАТО, прежде всего Соединенных Штатов, на инициативы, которые президент Владимир Путин выдвинул в декабре 2021 года о необходимости по-честному выполнить то, о чем договорились. Никто не должен, даже выбирая свои возможные военные союзы, делать что-либо, что будет ущемлять безопасность любой другой страны. Это обязательство на высшем уровне было одобрено, подписано президентами, главами правительств стран ОБСЕ в рамках Совета Россия-НАТО. Запад категорически отказывается его выполнять, - продолжил Лавров. - Зеленский заявил о том, что если Россия не прекратит требовать от Украины выполнения ее обязательств, то тогда он будет думать о том, чтобы Украина вернула себе ядерное оружие. Это было уже немного чересчур".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.